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"Не знали, что это преступление": казахстанцев осудили за угрозы сотрудникам СИЗО

Опубликовано:

Тюрьма
Решетка. Иллюстративное фото: Mario Marco/Getty Images

В Атырау вынесли приговор обвиняемым в угрозе применения насилия в отношении начальника охранного и режимного отдела СИЗО и его заместителя, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении трех подсудимых по факту угрозы применения насилия к работникам учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, по предварительному сговору группы лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч.3 ст.429 УК) рассмотрели в суде №2 Атырау.

Также в деле фигурировал еще один человек, обвиняемый в подстрекательстве к совершению такого деяния (ч.4 ст.28 - ч.3 ст.429 УК).

По информации суда, все обвиняемые поддерживали интересы своих знакомых, находящихся под стражей в учреждении №75 в Атырау, и хотели добиться прекращения режимных мер, применяемых к ним сотрудниками СИЗО.

"Подсудимые группой лиц по предварительному сговору с 18 по 23 февраля 2024 года в общем социальном чате писали сообщения об организации угрозы применения насилия в отношении сотрудников учреждения. В том числе один из них в используемом общем социальном чате писал сообщения, в которых склонял остальных подсудимых на совершение угрозы применения насилия", - установил суд.

В результате 23 февраля 2024 года примерно в 23.00 трое подсудимых, заранее узнав адрес проживания вместе с семьей начальника отдела режима и охраны учреждения №75, приехали на автомашине по данному адресу и приказали ему выйти на улицу.

"В это время подсудимые предъявили незаконные требования потерпевшему и его заместителю, который прибыл на место происшествия по вызову начальника, о прекращении режимных мер в отношении своих знакомых, находящихся в учреждении №75 под стражей. Оказывая психологическое давление на них, угрожали применением насилия в отношении потерпевших", - говорится в сообщении суда.

Защитники просили переквалифицировать действия подсудимых или оправдать их, либо прекратить уголовное дело.

"Подсудимые заявили, что не знали, что их действия являются преступлением, и просили не лишать их свободы", - отметили в суде.

При назначении наказания судом не были установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание трех подсудимых.

Наличие у обвиняемого в подстрекательстве малолетних детей суд признал смягчающим обстоятельством, а отягчающих обстоятельств не установил.

Приехавшие к сотруднику СИЗО подсудимые были признаны виновными по ч.3 ст.429 УК. Каждому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Обвиняемого в подстрекательстве также признали виновным. Его приговорили к лишению свободы сроком 6 лет 8 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В сентябре 2024 года в Сети появилась информация об уголовном деле в отношении и.о. начальника учреждения №75 (СИЗО) в Атырау. Он был задержан в бане при получении взятки в размере 500 тыс. тенге (первая половина уже была получена накануне) за оставление одного из осужденных в учреждении.

В ДКНБ региона пояснили, что проводится досудебное расследование по ч.1-1 ст.366 УК (Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе).

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении и.о. начальника учреждения №75 по обвинению в получении взятки. Мужчину признали виновным, приговорили к штрафу в 30 млн тенге и лишили звания подполковника юстиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197263-ne-znali-chto-eto-prestuplenie-kazahstancev-osudili-za-ugrozy-sotrudnikam-sizo/

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