Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Провокация от полиции: актюбинец заплатит около 8 млн тенге за купленное в кафе пиво

Опубликовано:

Пивной кран
Пивной кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейского обвинили в провокации незаконной продажи спиртного в кафе с помощью ранее судимого безработного и 20-летнего юноши. В итоге двое оказались на скамье подсудимых, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, сотрудник полиции из руководящего состава городского отдела обратился к ранее осужденному 46-летнему мужчине с просьбой найти жителя Актобе, которому еще не исполнился 21 год.

Юноша полицейскому понадобился для того, чтобы он купил в кафе алкоголь и зафиксировал факт незаконной продажи спиртного на видео. По сути это была провокация, чтобы привлечь кафе к административной ответственности и тем самым оказать давление на бизнес.

Ранее осужденный через своего родственника познакомился с 20-летним парнем, рассказал суть дела, предложил заработать 10 тысяч тенге и свел его с сотрудником полиции.

Молодой человек согласился, купил пиво в кафе, снял все на видео, а после написал заявление в опорном пункте полиции. Позже сын хозяина кафе просил юношу забрать заявление, предлагал за это деньги, но получил отказ.

Обо всем этом парень рассказал своему новому знакомому, который и втянул его в это дело. 46-летний мужчина предложил молодому человеку воспользоваться ситуацией и потребовать с представителя кафе 300 тысяч тенге якобы для сотрудников полиции, а если тот откажется, то пригрозить тем, что у заведения отберут лицензию на продажу алкоголя.

В ходе телефонных переговоров с сыном хозяина кафе ранее осужденный даже представился сотрудником отдела полиции. Стороны договорились о сумме в 300 тысяч тенге, из них 50 тысяч тенге сын хозяина кафе перечислил на указанные реквизиты, а оставшиеся 250 тысяч тенге передал парню. Сразу же после этого молодого человека задержали, так как потерпевший написал заявление в Антикоррупционную службу. Позже задержали и подельника, того самого ранее осужденного.

Вся история для обоих закончилась на скамье подсудимых, оба признали вину в преступлении. Придумавший провокацию сотрудник полиции отказался давать свидетельские показания в ходе досудебного расследования и в суде.

46-летний мужчина в суде объяснял, что к делу о 300 тысячах полицейский никакого отношения не имел, он сам решил воспользоваться ситуацией.

А вот у потерпевшего (сын хозяина кафе) была своя версия. В суде он заявил, что не имеет претензий к подсудимым, а что касается действий полиции, то, с его слов, уже третий год происходят такие провокации.

Суд приговорил 46-летнего мужчину за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. При вынесении приговора парню за то же преступление суд учел его молодость и отсутствие судимости и наказал его штрафом в 7 миллионов 980 тысяч тенге. Также обоим суд запретил пожизненно работать на госслужбе.

Суд также вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции. В нем сказано, что сотрудник, временно исполняющий обязанности заместителя начальника городского отдела полиции, своими провокационными действиями подорвал авторитет государственной власти и имидж правоохранительной системы в глазах общества, грубо нарушил требования закона.

Суд потребовал, чтобы руководство полиции приняло меры по предупреждению случаев неэтичного поведения сотрудников.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Семее на видео попало преступление, которое пытались предотвратить сотрудницы магазина. Подозреваемый хотел украсть 2 банки пива - теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Помимо этого, за незаконную реализацию алкогольной продукции штраф более 140 тыс. тенге грозит предпринимательнице из Павлодарской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197056-provokaciya-ot-policii-aktyubinec-zaplatit-okolo-8-mln-tenge-za-kuplennoe-v-kafe-pivo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie