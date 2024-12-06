Павлодарцы оправдывают свои нарушения нехваткой времени и холодной погодой

В Павлодарской области полицейские ежедневно выявляют нарушения, совершаемые пешеходами. Граждане оправдываются нехваткой времени и холодной погодой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, свыше 8 тыс. пешеходов привлекли к ответственности в Павлодарской области.

"Пешеходы - одна из уязвимых категории среди участников дорожного движения. Они являются полноправными участниками дорожного движения и имеют не только права, но и обязанности, за нарушение которых несут ответственность", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицейскими нарушения, совершаемые пешеходами, выявляются ежедневно. Среди основных лидируют переход дороги в неположенном месте, неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованных машин и других заграждений.

"Пешеходы, попавшиеся в поле зрения инспекторов, конечно, раскаиваются, но находят сотни оправданий, толкнувших их на нарушения. Они ссылаются на нехватку времени или холодную погоду. Но никакая причина пересечь проезжую часть, как самому захотелось, не соизмерима с жизнью и здоровьем человека", - рассказали в ведомстве.

Cтражи порядка напомнили пешеходам о необходимости неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, при переходе дороги не пользоваться телефоном и снимать наушники.

Ранее в Павлодаре на перекрестке автоледи сбила женщину, перебегавшую улицу на запрещающий сигнал светофора. В тот же день водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по "зебре". Пострадавших доставили в больницу.

А во дворе дома в Экибастузе произошел наезд на женщину, которая шла вдоль проезжей зоны. Горожанку госпитализировали.

В Актобе водитель внедорожника сбил девочку во дворе жилого дома. ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Ребенка доставили в медицинское учреждение.