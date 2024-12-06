Полицейские наведались на веселое застолье в Аксу

В Аксу привлекли к ответственности шумных граждан, которые в ночное время побеспокоили своих соседей из-за затянувшегося празднования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, порядка 6,5 тыс. нарушителей тишины привлекли к ответственности в Павлодарской области. Скандалы нетрезвых соседей, громкая музыка по ночам - таковы основные жалобы граждан, которые обращаются в полицию с заявлениями о нарушениях тишины.

Горожане потревожили чужой покой прошедшей ночью в Аксу. Звонок в полицию поступил от жильцов многоквартирного дома на улице Бауыржана Момышулы в два часа ночи.

"Гражданин пожаловался, что в квартире по соседству громко играет музыка. Когда полицейские прибыли на место, то убедились, что звонивший совершенно прав: веселое застолье, происходящее в указанной квартире, затянулось до утра", - отметили в ДП Павлодарской области.

Немного позже похожее сообщение поступило от жителей многоэтажного дома, расположенного на улице Энергетиков, где мужчина систематически нарушает покой соседей.

"Прибывшие на вызов полицейские застали на квартире шумную компанию, понятие отдыха для которых включало алкоголь и громкую зажигательную музыку. Как объяснил хозяин квартиры, в этот вечер он вместе с гостями отмечал свой день рождения", - рассказали в ведомстве.

В 4.45 утра в полицию позвонили из дома на улице Набережная. Жильцов беспокоил шум в соседней квартире. Прибывшим полицейским дверь открыла женщина. В квартире находились она и ее малолетний ребенок.

"Объяснить внятно из-за чего шум, она не смогла, так как находилась в нетрезвом виде. Посторонних не было", - уточнили в ДП региона.

Дежурный инспектор ювенальной полиции установила родственников семьи. В целях безопасности жизни и здоровья ребенка, учитывая, что мать находилась в состоянии опьянения, ребенка передали тете.

Хозяев шумных квартир привлекли к административной ответственности и провели с нарушителями профилактические беседы о соблюдении тишины в ночное время.

"Помимо этого, законный представитель малолетнего ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, и мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего, привлечена к ответственности. Материал направлен в суд", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).