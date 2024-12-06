27-летняя казахстанка заявила в полицию на бывшего из-за 10 млн тенге

Девушка из Усть-Каменогорска заявила об обмане на 10 млн тенге со стороны бывшего сожителя. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию с заявлением о крупном мошенничестве обратилась 27-летняя жительница областного центра.

"По словам девушки, ее бывший сожитель под разными предлогами неоднократно просил у нее деньги, обещая вернуть их в указанные им сроки. Однако суммы запросов постепенно увеличивались. Чтобы помочь ему, потерпевшая даже оформила на свое имя несколько кредитов в банках", - пояснили в ДП ВКО.

Общий ущерб составил порядка 10 млн тенге. На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление", - уточнили в ведомстве.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными и осмотрительными при передаче денег, даже если просьбы исходят от близких или знакомых людей.

Ранее жительница области Жетісу наказала бывшего мужа за пощечину. Суд привлек к ответственности мужчину за нанесение побоев, а также за то, что на другой встрече с экс-супругой он выражался матом. За это казахстанцу назначили арест.

А житель Кызылординской области обязан выплатить бывшей супруге более 10 млн тенге. Эти деньги предназначены за долю в нажитом в браке жилом доме. В суде мужчина утверждал, что экс-жена якобы не вложила средства в строительство и ее доля в спорном жилище отсутствует, но суд не согласился с этими доводами.