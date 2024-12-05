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Повредили авто: очередных вандалов нашли и наказали в Астане

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Вандализм в Астане
Вандализм в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Очередных двоих вандалов, повредивших в начале декабря чужие автомобили, нашли и наказали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в Telegram-аккаунте акимата Астаны, очередных вандалов, нанесших ущерб чужому имуществу, привлекли к ответственности.

Так, около 06:00 утра 3 декабря 27-летний астанчанин в алкогольном состоянии повредил авто, тем самым он причинил материальный ущерб.

2 декабря около 17:00 часов 19-летний молодой человек в ходе конфликта повредил авто.

Всех нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности по статье 147-1 КРКоАП РК.

Акимат отмечает, что с начала года в столице при координации городской прокуратуры и Департамента полиции Астаны проводятся профилактические работы в рамках акции "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

С начала года суд уже наказал более 300 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Напомним, в конце ноября мы писали, что астанчанина оштрафовали за повреждение чужого имущества. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно, пнув ногой в стену, повредил кафельную плитку.

Ранее в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

В октябре 39-летняя астанчанка разбила компьютер в одном из столичных филиалов "Казпочты". Ее привлекли к административной ответственности.

До этого двоих вандалов, нанесших ущерб общественному имуществу, вычислили и наказали в Астане. Один из них умышленно повредил дверь жилого комплекса, а другой ломал дверь лифта в жилом доме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196756-povredili-avto-ocherednyh-vandalov-nashli-i-nakazali-v-astane/

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