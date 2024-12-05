Чиновника осудили за взятку в Костанайской области
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Осужден руководитель отдела государственного контроля РГУ "Тобол - Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Рудненским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя отдела государственного контроля РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" Сергея Мукашева.
Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,1 млн тенге от председателя одного из садоводческих кооперативов Рудного за непринятие мер по выявлению нарушений водного законодательства в рамках плановой проверки.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор вступил в законную силу.
В соответствии со ст.41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Ранее в Туркестане осудили руководителя ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии за сбор денег со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий. Он получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Также в Алматы вынесли приговоры руководителю и специалисту городской Центральной таможенной лаборатории. Их признали виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов. Осужденные должны будут выплатить штрафы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196734-krupnogo-chinovnika-osudili-v-kostanayskoy-oblasti/