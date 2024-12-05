Акмолинец лишился 1,7 млн тенге после нескольких звонков

Жителя Акмолинской области обманули на сумму более 1,7 млн тенге, пообещав с помощью "безопасного счета" защитить его деньги от мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мошенники продолжают придумывать новые способы обмана, чтобы завладеть деньгами с чужих счетов.

"Особенно часто их жертвами становятся пенсионеры - доверчивые и менее осведомленные о современных угрозах люди. Нередко злоумышленники используют тактику запугивания, вызывая у собеседников чувство паники и снижая их бдительность", - отметили в ДП Акмолинской области.

Один из таких случаев произошел в Целиноградском районе. По данным полиции, 28 ноября 2024 года пенсионеру позвонил неизвестный, представившись сотрудником сотовой компании, и сообщил о необходимости продлить срок действия SIM-карты.

"Затем через WhatsApp с потерпевшим связалась девушка, якобы менеджер компании, которая запросила у него фото удостоверения, внушила необходимость проведения видеобиометрии и обманом получила от него код подтверждения из SMS.

На следующий день псевдосотрудник банка сообщил мужчине, что мошенники оформляют кредиты на его имя, а чтобы "защитить средства" убедил потерпевшего перевести 1,2 млн тенге на "безопасный счет", а затем еще 550 тыс. тенге с депозита", - рассказали в ведомстве.

Позже пожилой сельчанин узнал, что стал жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 1 млн 750 тыс. тенге.

В Актобе мошенники стали представляться сотрудниками коммунальных служб. Они используют схемы с якобы заменой счетчиков и требуют коды подтверждения, которые приходят с номера "1414". Столкнувшийся с мошенниками горожанин потерял около 7 млн тенге.

В Казахстане хотят усилить борьбу с мошенниками. Под удар попадут и те, кто получает и отправляет от них переводы - им будут блокировать доступ к мобильному банкингу.

Также планируется на законодательном уровне расширить основания для списания мошеннических кредитов, что позволит большему количеству граждан избавиться от несправедливого долга.