Грязь и антисанитария: бизнесменов оштрафовали в Алматы

В Алматы оштрафовали предпринимателей на общую сумму в полмиллиона тенге за некачественную уборку прилегающей территории, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Замакима Алматы Бейбут Шаханов проверил работу коммунальных служб по уборке улиц и дворов в рамках подготовки к зимнему сезону. Он проверил работы по комплексной уборке на магистральных улицах, во дворах, а также на территориях коммерческих объектов.

В результате за ненадлежащую уборку территории вокруг своих зданий оштрафовали семь коммерческих организаций, включая несколько кафе и магазин, на общую сумму 516 880 тенге.

Кроме того, за неубранный двор в Медеуском районе в отношении подрядной организации был составлен административный протокол с наложением штрафа в 20 МРП.

Как отметили в акимате города, в рамках Недели чистоты сотрудники ГКП "Алматы Тазалық" работают в усиленном режиме, готовя город к зимнему периоду. В частности, они собирают и вывозят опавшие листья и мусор, чистят арычные сети, а также благоустраивают дворовые территории.

"Санитарная очистка охватывает 2 318 улиц общей площадью 25,1 млн кв. м и протяженностью 2 777 км. Для эффективного выполнения работ на зимний период будут задействованы 841 единица техники и 1 400 дорожных рабочих. Кроме того, автопарк ГКП "Алматы Тазалық" пополнился 32 новыми современными машинами", - сообщили в акимате.

В горадминистрации добавили, что с этого года предпринимателям Алматы выдаются паспорта благоустройства. Согласно документу они должны следить за порядком на своих территориях в рамках программы "Таза Қазақстан".

В паспорте благоустройства указаны требования к благоустройству и санитарной очистке, обеспечению урнами и поддержанию исправности малых архитектурных форм. В случае нарушений требований предприниматели несут административную ответственность согласно статье 505 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий – теперь подрядчиков штрафуют за плохую уборку дворов и улиц.

Также мы рассказывали, что Алматы стал первым городом, где по поручению акима Ерболата Досаева разработан и применяется комплексный подход по содержанию улиц и дворов, сообщили в акимате мегаполиса.