Павлодарку наказали за неудачную парковку своего Mercedes

В Павлодаре женщина так припарковала свой Mercedes, что практически преградила проезд по дороге другим автомобилям. Ее привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нередко водители паркуют свои авто в неположенных местах - на проезжей части, преграждая путь другим автомобилям, на тротуарах и детских площадках. Бывают случаи, когда неправильно припаркованное авто мешает проезду машин экстренных служб и спецтехники.

Так, по информации ведомства, во дворе дома 96 на улице Каирбаева возле подъезда автомашина Honda загородила проезд, что мешало работе коммунальных служб.

"Одна из автоледи припарковала свою машину Mercedes у дома 38 на улице Академика Чокина так, что практически перегородила проезжую часть другим транспортным средствам. Также во дворе дома 119 на улице Астана две автомашины перегородили проезд", - рассказали в МВД.

За нарушение правил парковки в отношении всех нарушителей составили административные протоколы.

Всего же за текущий период 2181 водитель был наказан за аналогичные нарушения. Кроме того, с ними провели профилактические беседы.

"Водителям, которые паркуют свой автомобиль, важно обращать внимание на наличие специальных дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку и стоянку, а также границы специально отведенных парковочных зон с платной и бесплатной автостоянкой. Надо знать о местах для инвалидов, которые нельзя занимать не по целевому назначению", - напомнили в ДП.

В ведомстве подчеркнули, что невыполнение данных требований влечет административную ответственность.

Отметим, что по ч.3 ст.597 КоАП РК нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Такое же наказание предусмотрено за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановку или стоянку транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке.