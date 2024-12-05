Антирейтинг МВД: в полиции назвали топ-6 нарушений, совершаемых алматинцами

Полиция Алматы составила антирейтинг правонарушений, которые допускают жители города, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным местной полицейской службы, на первое место вышли нарушения правил дорожного движения, такие как неправильный проезд перекрестков, неуместное размещение на дороге и неуважительное отношение к пешеходам.

На втором месте находится неуплата налогов и штрафов, что может включать невыплату налогов на имущество, а также неуплату штрафов за различные правонарушения.

На третьем месте - несоблюдение правил пожарной безопасности. Сообщается, что сюда входят незаконная установка или использование электрических устройств, а также нарушения при работе с открытым огнем.

Четвертое место занимает нарушение правил использования интернета и социальных сетей. Сюда относятся распространение непристойного контента, клевета и плагиат.

Пятое место посвящено несоблюдению правил охраны окружающей среды. Примеры включают незаконную вырубку деревьев, загрязнение воздуха и воды, а также неадекватное управление отходами.

И на шестом месте - несоблюдение правил торговли и консультирования, которое может проявляться в мошенничестве, недобросовестной конкуренции и нарушении правил лицензирования.

Сегодня в маслихате Алматы сообщили, что за 9 месяцев этого года в Алматы на камеры наблюдения по городу было зафиксировано более 3 млн нарушений, в бюджет города взыскано свыше 18,7 млрд тенге.

Напомним, прошлом году в МВД рассказали, кто чаще всего совершает правонарушения в Казахстане. По данным полиции, "80% совершивших правонарушение - безработные.

Отметим, что недавно ДП Павлодарской области опубликовал антирейтинг развлекательных заведений, расположенных в областном центре.