Иностранцы в кафе и павильоне привлекли внимание полиции в Экибастузе (видео)

В Павлодарской области пресекли незаконную трудовую деятельность иностранцев, один из которых работал продавцом в кафе, а другой - в торговом павильоне, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, несмотря на ужесточение миграционного контроля, проблема незаконной трудовой деятельности иностранных граждан остается актуальной.

Данная ситуация негативно влияет как на рынок труда страны, так и на самих мигрантов, которые, работая без оформления, рискуют не только получить штраф, но и столкнуться с более серьезными последствиями.

"К примеру, в Экибастузе полицией пресечена незаконная трудовая деятельность двух граждан Узбекистана, которые работали в качестве продавцов в кафе и павильоне, не имея разрешения, санитарных книжек", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За нарушения миграционного законодательства иностранные граждане привлечены к ответственности. Материалы направили в суд.

Ранее в Туркестанской области полиция провела задержание группы, подозреваемой в организацией незаконной миграции путем предоставления поддельных судебных постановлений. Из Казахстана уже выдворили 10 иностранцев, которые пытались пересечь границу с помощью фальшивых документов.

А в Жамбылской области прокуроры установили 25 граждан Узбекистана и Туркменистана, которые были незаконно зарегистрированы для временного проживания на срок до 1 года через оформление в учебные заведения. В другом случае несколько иностранцев лишь формально были зачислены в университеты и колледжи Тараза.