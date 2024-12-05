Удостоверение личности работника стало причиной разбирательств в суде в Актюбинской области

В Актюбинской области суд отменил результаты конкурса на закупку услуг по удалению отходов, так как удостоверение одного из работников истца оказалось просроченным, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по итогам конкурса на закупку услуг по удалению неопасных отходов/имущества/материалов истец определен победителем.

По жалобе другого потенциального поставщика уполномоченным органом проведен камеральный контроль, в ходе которого установлено, что в подтверждении трудовых ресурсов истцом к конкурсной заявке приложены удостоверения личности разнорабочих. Срок действия удостоверения личности одного из них истек, в связи с чем вынесено уведомление об устранении нарушений и направлено в адрес организаторов конкурса для исполнения.

Отделом государственных закупок итоги конкурса пересмотрены, в результате победителем признан второй поставщик. Между заказчиком и поставщиком заключен договор о государственных закупках услуг.

Истец обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене протокола об итогах государственных закупок и пересмотре итогов конкурса.

Из оспариваемого протокола следует, что конкурсная комиссия пришла к выводу о несоответствии конкурсной заявке истца квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, так как приложено удостоверение личности с истекшим сроком действия.

В суде отметили, что удостоверение личности рабочего к документам, подтверждающим соответствие поставщика квалификационным требованиям по обладанию необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения условий договора государственных закупок, не относится.

Суд отменил протокол об итогах конкурса и обязал ответчика пересмотреть итоги.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что судебная коллегия по административным делам Актюбинской области отменила результаты госзакупок, признав ценовое предложение победителя демпинговым.

Также стало известно, что прокуратура Западно-Казахстанской области заказала пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге. Конкурс объявили на сайте государственных закупок.

Помимо этого, предприниматель из Астаны получил судебный иск от заказчика за то, что не уложился в сроки поставки товара. Тем не менее апелляционный суд принял решение в пользу бизнесмена.