Павлодарцы сообщили о спящих в неподходящих местах мужчинах

Жители Павлодара сообщили в полицию о мужчинах, которые спали возле подъезда и на лестничной площадке, а также о возможной пьяной драке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, более 9 тыс. граждан привлекли к административной ответственности за употребление или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В текущем году на территории Павлодарской области зарегистрировали 610 преступлений, совершенных гражданами в состоянии опьянения.

5822 жителя Павлодара позвонили по номеру "102" и сообщили о людях, распивающих алкогольные напитки в общественных местах и находящихся в нетрезвом виде во дворе, в подъезде, на автобусной остановке, в парке и т.д.

Только за одни сутки таких сообщений в полицию Павлодара поступило 36.

"К примеру, житель дома на улице Торайгырова сообщил, что в подъезде на 5-м этаже лежит пьяный мужчина. Женщина дома на улице Машхура Жусупа сообщила о спящем мужчине возле подъезда. Прибывшие по указанным адресам полицейские обнаружили, что мужчины изрядно пьяны. После "пробуждения" все доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации", - рассказали в ДП Павлодарской области.

После вытрезвления нарушителей привлекли к административной ответственности.

В тот же день полицейским поступил вызов с улицы Академика Чокина.

"Жители сообщили, что возле подъезда пьяные мужчины ссорятся, хотят зачинить драку. Хулиганство удалось не допустить благодаря приезду полицейских. У нарушителей общественного порядка подтверждено опьянение", - рассказали в ведомстве.

Мужчины также были привлечены к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Повторное нарушение в течение года приводит к штрафу в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административному аресту на срок до 5 суток.