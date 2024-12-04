Виновного в гибели человека возле рестобара в Караганде оставили в колонии на 8 лет

Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор районного суда, в котором обвиняемого осудили на 8 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ранее обвиняемый был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, из хулиганских побуждений (ст.106 ч.3 УК) к 8 годам лишения свободы.

Осужденный и его адвокаты, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просили его изменить, переквалифицировать действия со ст. 06 ч.3 УК на статью 104 УК (Причинение смерти по неосторожности), так как умысла на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, он якобы не имел.

Потерпевшие просили увеличить срок наказания до 12 лет лишения свободы и сумму взысканного морального вреда, а также вынести частное постановление о привлечении к уголовной ответственности других лиц.

В суде апелляционной инстанции установлено, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела: 30 апреля 2023 года около 01:30 подсудимый, находясь напротив рестобара "Tedd", беспричинно из хулиганских побуждений умышленно нанес один удар сжатым кулаком в правую часть верхней челюсти потерпевшему, который от полученного удара стал терять сознание.

После чего, не останавливаясь на достигнутом, нанес один удар правой ногой в область грудной клетки, в результате молодой человек упал на асфальтное покрытие, где, не приходя в сознание, скончался.

В суде подчеркнули, что виновность осужденного подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, где указано о наличии прямой причинно-следственной связи между нанесенными ударами и наступившими последствиями, и другими доказательствами по делу.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины, правильности квалификации действий осужденного по ст.106 ч.3 УК и назначенного наказания, соразмерно содеянному.

Ранее сообщалось, что в Караганде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в том, что из-за нескольких его ударов погиб человек. Подсудимому назначили 8 лет лишения свободы.

Помимо этого, области Ұлытау прошел показательный судебный процесс над обвиняемым в умышленном причинении смерти коллеге, с которым они вместе выпивали.

А в ВКО вынесли приговор подсудимому по делу об убийстве. Мужчина не признал свою вину, заявив о причинении смерти по неосторожности.