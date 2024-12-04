Житель Алматы выиграл суд у банка из-за квартиры, оцененной в 100 тыс. долларов

В Алматы завершился суд между местным жителем и банком из-за квартиры, ранее оцененной в 100 тыс. долларов. Подробности рассказали в пресс-службе судов города, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала судов Алматы, рассмотрено гражданское дело по иску К. к АО "Б" о признании обязательств по ипотечному займу прекращенными.

Сообщается, что в 2011 году ответчик представил мужчине займ в размере 85 тыс. долларов США, сроком на 240 месяцев. В залог была представлена приобретенная квартира, оцененная сторонами в более 100 тыс. долларов США

"В 2015 году с К. взыскано в пользу ответчика задолженность перед банком в размере более 17 миллионов тенге и судебные расходы. Залог был реализован частным судебным исполнителем на электронном аукционе по заниженной стоимости за 13,9 миллионов тенге, победителем которого стал ответчик.

В 2019 году банк указанную квартиру реализовал другому лицу, однако выдать справку истцу об отсутствии задолженности отказался, мотивировав, тем что договоры займа и залога действуют до полного исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору.

Истец, лишенный своего единственного жилья, продолжать оплачивать ипотеку отказался и обратился за защитой своих прав в суд", - сообщили в суде.

По данным суда, при переходе имущества в собственность залогодержателя, одновременно с прекращением ипотеки прекращается и основное обязательство. Так как квартира перешла в собственность взыскателя, требование мужчины о признании обязательства по договору банковского займа прекращенными было удовлетворено.

Решение суда вступило в законную силу.

В октябре этого года мы писали, что в Северо-Казахстанской области установили грубое нарушение со стороны банка, который продолжил взыскание кредита, оформленного на потерпевшего мошенниками.

Также сообщалось, что житель Тараза выиграл суд у банка и добился возврата своего автомобиля, который находился в залоге.

Ранее мы писали об алматинке, которая выиграла суд у банка по делу о 45 млрд тенге. Женщина, сама того не ведая, оказалась должна вместе с другими людьми 45 миллиардов тенге по кредитам, которые, по ее словам, не брала.