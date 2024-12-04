Сотни тысяч тенге вынесли из кассы супермаркета в Павлодаре

В одном из супермаркетов Павлодара в результате незаконного проникновения произошла кража более 780 тыс. тенге из центральной кассы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже денег из кассы в одном из супермаркетов на проспекте имени Назарбаева в Павлодаре.

"Мужчина, незаконно проникнув в магазин, из центральной кассы похитил денежные средства в сумме 781 тыс. тенге", - уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый дал признательные показания.

Выясняется возможная причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. Задержанный водворен в ИВС УП Павлодара.

В ноябре в Павлодаре на улице Естая произошло дерзкое ограбление банка. Утром в отделении обнаружили пробитую стену. На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Началось расследование по факту кражи.

А в Астане хозяин сауны заявил о пропаже около 3 млн тенге из кассы. Полицейские установили личность подозреваемой - ею оказалась администратор заведения. Было возбуждено уголовное дело.