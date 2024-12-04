Поймали с поличным: предполагаемого вора-карманника задержали в Алматы

Мужчину, которого подозревают в краже, задержали в Алматы. Отмечается, что он был пойман с поличным во время похищения телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации стражей порядка, мужчина был задержан на остановочном комплексе неподалеку от автостанции "Саяхат".

"Попытка скрыться не увенчалась успехом: подозреваемый взят под стражу. Его личность проверяется на причастность к другим возможным преступлениям, не исключен серийный характер его преступной деятельности", - рассказал начальник отдела полиции УП Медеуского района Елдос Бакбергенов.

Он также отметил, что будет установлен канал сбыта краденого имущества.

Согласно статье 188 УКРК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.