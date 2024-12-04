Около 150 тыс. пачек сигарет изъяли в Актюбинской и Карагандинской областях

Агентство РК по финансовому мониторингу выявило почти 150 тысяч пачек сигарет без акцизных марок в Карагандинской и Актюбинской областях, проводятся досудебные расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК, досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Так, на АПП "Жайсан-авто" при попытке вывоза из Республики Казахстан задержан водитель грузового транспортного средства, при досмотре кузова которого обнаружены табачные изделия без акцизных марок в общем количестве более 70 тысяч пачек, сокрытые в овощах (пекинская капуста).

Согласно данным органов государственных доходов, сумма акцизного сбора, подлежащая уплате, составляет 22,6 млн тенге.

В настоящее время проводятся следственные действия. Грузовое транспортное средство арестовано и подлежит конфискации.

Кроме того, в Карагандинской области осужден реализатор неучтенной табачной продукции без учетно-контрольных марок.

Агентством было установлено складское помещение, в котором в ходе обыска обнаружены и изъяты более 71 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила почти 18,5 млн тенге.

Изъятая контрафактная табачная продукция уничтожена.

В ведомстве добавили, что в целом с начала текущего года в производстве АФМ находилось 62 уголовных дела, связанных с оборотом табачных изделий, из которых 35 направлены в суд. Всего изъято более 22 млн пачек сигарет на сумму более 11 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские изъяли 47 тысяч пачек сигарет на сумму более 50 млн тенге. Таким образом был пресечен факт незаконной реализации табачной продукции.

Помимо этого, на одном из складов Костаная сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 млн тенге.

А через автомобильный пункт пропуска "Жайсан" в Актюбинской области пытались незаконно вывезти крупную партию сигарет стоимостью около 50 млн тенге.