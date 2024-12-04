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Вопрос о купленной после брака квартире решали экс-супруги из Павлодара

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Ключи от дома
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: andresr / Getty Images

Жительница Павлодара оказалась в собственниках квартиры, которую купил ее бывший муж после развода. Имущественные права экс-супругов восстановили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Павлодара обратилась в суд с иском о признании отказа незаконным и обязании совершить действия по внесению изменений в регистрационный лист правового кадастра.

Решением суда было установлено, что квартира была приобретена после фактического прекращения брачных отношений. В связи с чем данная квартира не подлежит разделу между супругами, поскольку не является общим имуществом супругов.

"Истец обратилась к ответчику с заявлением об исключении ее из собственников квартиры. Ответчиком предоставлен ответ о том, что исключить истца из собственников вышеуказанного недвижимого имущества не представляется возможным", - уточнили в суде.

Согласно принципу активной роли, суд провел со сторонами примирительную процедуру. НАО согласилось внести соответствующие изменения в регистрационный лист правового кадастра на недвижимое имущество.

Определением суда иск возвращен за примирением сторон. Судебный акт вступил в законную силу и исполнен.

"Таким образом, посредством медиации права истца восстановлены в короткие сроки", - отметили в суде.

Ранее в Кызылординской области спор бывших супругов из-за двухэтажного коттеджа стоимостью 14,5 млн тенге урегулировали в суде путем медиации. Мужчина согласился ежегодно выплачивать бывшей жене по 500 тыс. тенге до окончательной суммы в 7 млн тенге.

А в Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли в этом году. Выяснилось, что дом с земельным участком покойный отец завещал одному из сыновей, с чем не согласились другие родственники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195858-vopros-o-kuplennoy-posle-braka-kvartire-reshali-eks-suprugi-iz-pavlodara/

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