Странное поведение водителя и пассажиров при остановке полицейскими попало на видео в Шымкенте
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В Шымкенте патруль полиции счел странным поведение водителя и двух пассажиров авто. Один из них даже пытался сбежать, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, подозреваемых в распространении наркотиков казахстанцев выявили инспекторы полка патрульной полиции в Шымкенте около 6:00 утра.
"Странное поведение водителя и двух пассажиров при остановке авто вызвало подозрение у стражей порядка. Во время проверки один из пассажиров попытался скрыться, но был немедленно задержан.
Полицейские изъяли у них почти 1 кг наркотических средств, что предотвратило появление на нарко-рынке около 1 тысячи разовых доз синтетических препаратов", - сообщается в публикации.
Установлено, что задержанные занимались сбытом синтетических наркотиков на территории города. По этому факту начато расследование.
Кроме того, результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что все трое мужчин находились в состоянии наркотического опьянения. В связи с данным правонарушением водитель лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
Напомним, ранее в ноябре деятельность двух наркогруппировок ликвидировали в Жамбылской области. Их члены подозреваются в перевозке и сбыте веществ в особо крупных размерах.
В сентябре у жителя Жамбылской области обнаружили в автомобиле более 12 килограммов наркотиков - в его сумке нашли гашиш и смолу каннабиса. Подозреваемый дал признательные показания.
Также в конце сентября двое подозреваемых в распространении наркотиков были задержаны полицией в Атырау - у них нашли десятки свертков с "синтетикой", всего 81 сверток. Помимо этого, в арендованной квартире и на улицах города было обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.
Добавим, этим летом житель Шымкента был осужден за сбыт наркотиков в особо крупном размере - он получил 11 лет лишения свободы.
Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195738-strannoe-povedenie-voditelya-i-passazhirov-pri-ostanovke-policeyskimi-popalo-na-video-v-shymkente/