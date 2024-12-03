"Перерезал горло во дворе и сел отдохнуть": павлодарца осудили за убийство соседа из мести

Павлодарца осудили за жестокое убийство соседа. Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей. Они единогласно решили, что вина полностью доказана, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Материалы в отношении 65-летнего жителя Павлодара рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона. Обвинения предъявили по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство).

Как установило следствие, в июне 2024 года мужчина нанес удары ножом Валерию Калошину. Родные погибшего заявили, что сделал он это из мести, поскольку в 2022 году сам Валерий ударил здесь же другого соседа, а тот от полученных травм впоследствии скончался в больнице.

"Они сказали, что отомстят Валере, когда он вышел. Вот, видно, пришел день расплаты. Очень жестоко. Даже врагу такого не пожелаешь. Подсудимый накинулся на него, начал его резать, убивать. Это очень жестоко", - рассказала сестра погибшего Валерия Калошина.

Валерий отсидел за смерть по неосторожности и в этом году освободился. По версии обвинения, подсудимый нанес удары ножом как раз в годовщину смерти того самого соседа, скончавшегося в 2022 году.

Заседания в суде прошли с участием присяжных. Прокурор запросил для обвиняемого 15 лет колонии. В последнем слове павлодарец отрицать ничего не стал.

"Я признаю свою вину. Прошу прощения. Какое наказание дадут - такое наказание дадут. Кроме этого мне добавить нечего", - сказал подсудимый.

Подсудимый. Фото: корреспондент NUR.KZ

Перед присяжными поставили лишь несколько вопросов, голосование за которые они провели в совещательной комнате. В итоге определили 14 лет лишения свободы для обвиняемого.

"Единогласным решением присяжных заседателей вы признаны виновным и вина ваша доказана по ч.1 ст.99 УК РК", - объявил подсудимому судья СМУС Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Кстати, 65-летний павлодарец ранее уже был судим. В 2002 году его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. В 2011 году приговорили к лишению свободы за убийство. В обоих случаях его освободили условно-досрочно.

Напомним, в июне этого года в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. Отмечалось, что один человек во дворе дома перерезал горло другому, а потом сел отдохнуть. В ДП региона сообщили, что задержали подозреваемого. Мужчину водворили в ИВС.

Позже соседи рассказали, что подозреваемый заявил, что таким образом отомстил за смерть другого человека.

"Вот этот, который порезал человека, он сказал: "Я отомстил за Жуму", - поделилась жительница дома.

В декабре 2022 года павлодарца приговорили к 1,5 годам лишения свободы за смерть по неосторожности. Мужчину признали виновным в том, что он ударил кулаком соседа, тот упал на асфальт и попал в больницу. Впоследствии от полученной травмы мужчина скончался. Конфликт разгорелся из-за мусора.