Угольную компанию оштрафовали на 44 млн тенге в Караганде

Департамент экологии Карагандинской области оштрафовал ТОО "Лад-Комир" на 44,2 млн тенге за нарушение экологического законодательства. Все штрафы были взысканы в полном объеме, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице департамента экологии в Instagram, 18 октября 2024 года жители поселка Техбаза обратились в ведомство с жалобой о пылении ТОО "Лад-Комир" и просьбой провести внеплановую проверку по соблюдению экологического законодательства.

По результатам проверки выявлен ряд нарушений:

Превышение нормативов выбросов на источнике 0015 (котел № 6) по оксиду углерода на 0,3081 г/сек. Нарушены требования ст.202 Экологического кодекса РК. Наложен административный штраф по ч.1 ст.328 КоАП РК на сумму 36 400 тенге. Взыскан.

Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду вследствие увеличения площадей складов промпродукта, буферных складов. Нарушены требования ст.90, ст.39 Экологического кодекса РК. Наложены административные штрафы по ч.2 ст.332 КоАП РК в размере 100 МРП и по ч.1 ст.328 КоАП РК на сумму 42 989 648 тенге. Взысканы.

Выявлена работа мобильной дробильно-сортировочной установки без соответствующего экологического разрешения и без проведения государственной экологической экспертизы. Нарушены требования ст.106, ст.90 Экологического кодекса РК. Наложены административные штрафы по ч.1 ст.332 КоАП РК в размере 200 МРП и по ч.1 ст.328 КоАП РК на сумму 686 712 тенге. Взысканы.

Департаментом выдано предписание об устранении нарушений экологического законодательства с указанием конкретных сроков. Исполнение предписания находится на особом контроле ведомства

Общая сумма наложенных штрафов на ТОО "Лад-Комир" составила 44 266 560 тенге. Все штрафы взысканы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ТОО в Алматинской области привлекли к административной ответственности за антропогенное воздействие на окружающую среду без необходимого экологического разрешения.

Помимо этого, в Актобе за загрязнение природы оштрафовали предприятие ТОО "Восход Хром" на 2,9 млрд тенге.

Также после жалоб жителей района Карагандинской области местное промышленное предприятие оштрафовали на 300 млн тенге за сброс фекалий на открытый рельеф.