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"Просил привезти продукты и пополнить баланс": астанчанин обманывал таксистов через приложение

Опубликовано:

Несколько автомобилей такси
Такси. Иллюстративное фото: Apriori1 / Getty Images

В Астане житель города просил таксистов привезти продукты и пополнить ему баланс, обещая рассчитаться на месте, но по прибытию такси отключал телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города Астаны, сотрудники криминальной полиции района Нура в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили 31-летнего гражданина, умудрившегося обмануть столичных таксистов онлайн.

Следуя довольно простой схеме обмана, мужчина сумел ввести в заблуждение семерых таксистов города.

Оперативники выяснили, что через мобильное приложение по услугам такси он отправлял водителям различные заявки с просьбой привезти продукты питания и пополнить баланс его телефона, обещая рассчитаться наличными на месте.

Однако по месту прибытия оказывалось, что такси никто не вызывал, а сам заказчик отключал телефон.

Во всех случаях ущербы бывали разные, от 10 до 30 тысяч тенге. Общая сумма хищения, подтвержденная к этому моменту, составила около 150 тысяч тенге.

По семи аналогичным фактам зарегистрировано уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются другие потерпевшие от действий злоумышленника.

Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан быть бдительными и не поддаваться провокациям мошенников. Стражи порядка призывают горожан не дать обмануть себя.

Напомним, ранее в конце ноября в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в том, что он подходил к прохожим на улице и просил телефон для совершения звонка, а затем исчезал. Основная часть пострадавших - таксисты, у которых "пассажир" брал телефон по завершению маршрута.

В октябре жительница Акмолинской области понадеялась, что мужчина вместо нее оплатит кредит на сумму более 7 млн тенге, но новый знакомый пропал с частью денег.

Также сообщалось, что более 20 жителей Астаны пострадали от мошенничества - на них оформляли кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге, а подозреваемым стал несовершеннолетний.

Отметим, что согласно ст. 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195637-prosil-privezti-produkty-i-popolnit-balans-astanchanin-obmanyval-taksistov-cherez-prilozhenie/

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