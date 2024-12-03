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Уровень преступности сильно снизился в Актюбинской области

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Полиция департаментінің шевроны
Полиция. Иллюстративное фото: gov.kz

В Актюбинской области за 11 месяцев 2024 года значительно снизился уровень преступности, в том числе уменьшилось количество тяжких преступлений и краж, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за 11 месяцев 2024 года в Актюбинской области наблюдается значительное снижение уровня преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 646 случаев, что свидетельствует о положительной динамике.

В частности, сократилось количество:

  • причинений тяжкого вреда здоровью на 10%;
  • краж на 22,5%;
  • скотокрадства на 32,7%;
  • грабежей на 24%.

Также уменьшилось число преступлений, связанных с вымогательствами, хулиганствами и совершенных несовершеннолетними. Улучшилась общая раскрываемость преступлений.

С помощью камер видеонаблюдения выявлено порядка 138 тысяч административных правонарушений, главным образом связанных с нарушениями правил дорожного движения.

Пресечены 261 наркоправонарушения, изъято свыше 458 кг наркотиков, в том числе более 6 кг синтетических веществ.

Основной проблемой остается киберпреступность: с начала года зарегистрировано 735 фактов интернет-мошенничества.

Задержано 44 уголовных преступников, находящихся в розыске, а также установлено местонахождение 1289 без вести пропавших.

Ранее сообщалось, что под председательством и.о. прокурора Актюбинской области прошло заседание по вопросам роста преступлений против несовершеннолетних.

Также стало известно, что Алматы и Астана стали лидерами по количеству зарегистрированных случаев мошенничества в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195630-uroven-prestupnosti-silno-snizilsya-v-aktyubinskoy-oblasti/

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