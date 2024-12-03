Более 400 подростков поставили на учет в полицию в Алматы

Более 18 тысяч административных правонарушений выявили во время ночных рейдов в Алматы, оштрафовав свыше 7 тысяч родителей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на комьюнити-центр Ауэзовского района.

Таковы итоги проводимых ювенальной полицией оперативно-профилактических мероприятий за десять месяцев этого года. Всего с начала 2024 года на учет в полицию поставили более четырехсот подростков.

"В рамках акции "Безопасное общество" мы совместно с сотрудниками полиции принимаем участие в ночных рейдах. Как вы знаете, после 22:00 увеселительные и развлекательные заведения, такие как ночные, игровые клубы, не имеют права предоставлять свои услуги несовершеннолетним.

Мы считаем, что профилактика - самый эффективный способ борьбы с подростковой преступностью, поэтому активно участвуем", - заявил руководитель комьюнити-центра Ауэзовского района Бауыржан Махамбет, участвовавший в совместном рейде с представителями полиции.

Профилактика правонарушений включает в себя взаимодействие с межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Например, в этом году члены комиссий рассмотрели более 350 материалов по различным фактам нарушений. По их итогам 40 человек были лишены родительских прав, еще более 1,5 тысячи родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию.

"За 10 месяцев этого года на учет в отдел полиции были поставлены 425 подростков, а также 439 неблагополучных семей. На системной основе проводятся различные мероприятия с участием заинтересованных органов в целях профилактики нарушений", - отметила старший инспектор по особым поручениям Департамента полиции Алматы Венера Сисенова.

Она добавила, что, кроме ночных рейдов, ювенальная полиция посещает дома семей, состоящих на учете. Это позволило снизить подростковую преступность на 13%.

Ранее сообщалось, что в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в пяти районах Астаны на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Дети в ночном городе". Так, с начала рейдовых мероприятий выявлено порядка 150 административных правонарушений.

Также сообщалось, что ночью на центральной набережной Павлодара во время проведения рейда полицейские задержали 10 подростков. Стражи порядка побеседовали и с их родителями.