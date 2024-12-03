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Павлодарке вернули оставленные в банкомате деньги

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Женщина вводит деньги в банкомат
Банкомат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Павлодара поблагодарила полицейского за оперативность и найденные деньги, которые она оставила в купюроприемнике банкомата, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, письмо поступило от жительницы областного центра в адрес участкового инспектора полиции Центрального отдела полиции УП Павлодара Айбека Контарбаева.

"При снятии денежных средств в банкомате, я по своей забывчивости оставила деньги. Уже в магазине обнаружила, что деньги оставила в купюроприемнике. Сразу же позвонила в полицию. Прибывший наш участковый Айбек оперативно отработал вызов, просмотрел камеры и нашел человека, забравшего мои деньги", - поделилась жительница Павлодара.

Женщина выразила благодарность полицейскому за оперативную работу, профессионализм и неравнодушие в решении вопроса, который требовал быстрого вмешательства.

"Ваши действия стали примером высокого уровня ответственности и преданности службе. Благодаря вашим усилиям ситуация решена максимально эффективно, что вызвало глубокое уважение и признательность", - написала благодарная горожанка.

Как стало известно, Айбек Контарбаев служит в полиции 22 года. На обслуживаемой территории об участковом говорят как об отзывчивом сотруднике, с вниманием вникающем в проблемы и ситуации жителей.

Ранее житель Астаны пытался внести на свой счет 1 млн тенге, которые оказались украдены из-за ошибки банкомата. Дело в том, что по техническим причинам банкомат вернул деньги на лоток, а пострадавший этого не заметил.

Также мы рассказывали, что делать, если банкомат принял купюры, но не зачислил их на счет. В первую очередь важно незамедлительно обратиться в службу поддержки банка, которому принадлежит данное устройство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195478-pavlodarke-vernuli-ostavlennye-v-bankomate-dengi/

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