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Три люксовых авто с дорогими номерами забрали у подозреваемых в области Жетісу

Опубликовано:

Феррари
Люксовый автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Жетісу ведется расследование в отношении четырех человек, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура призвала казахстанцев остерегаться мошенников и воздержаться от предоставления персональных данных либо реквизитов банковских счетов третьим лицам.

"При координации прокуратуры области Жетісу полицией пресечена деятельность группы интернациональных мошенников. Группа из четырех человек, в том числе в соучастии с иностранными гражданами, обманула более сотни жителей нашего региона, которым нанесен ущерб на сумму более 100 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.

Проводится досудебное расследование в отношении четырех членов группы.

"Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, TeamViewer) и т.д. В группе имеется свой "Обнал центр", через который, используя дропперов, переводились денежные средства в криптовалюту", - отметили в прокуратуре.

При обыске по месту жительства подозреваемых изъяли 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.

За совершенное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее в Западно-Казахстанской области задержали крупную преступную группу, которая подозревается в интернет-мошенничестве на сумму более 45 млн тенге. По информации МВД, подозреваемые предлагали улучшить кредитную историю и сделать программу для получения денег.

А в Алматинской области расследуют дело о мошенничестве, в котором уже насчитывается 40 эпизодов. Общий ущерб, причиненный жертвам, оценивается в сумму более 80 млн тенге. Полиция продолжает проверку возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195418-tri-lyuksovyh-avto-s-dorogimi-nomerami-zabrali-u-podozrevaemyh-v-moshennichestve-na-100-mln-tenge/

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