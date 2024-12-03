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1,5 млн тенге потребовали у директора школы для проверяющих в Актюбинской области

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Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: Sunshine Seeds / Getty Images

Шалкарский районный суд рассмотрел дело в отношении мужчины, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Подсудимый полностью признал свою вину, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Шалкарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (по ч.1 ст.361 УК).

Суд установил, что подсудимый, занимая руководящую должность и обладая полномочиями для выполнения государственных функций, сообщил директору одной из школ, что все руководители образовательных учреждений обязаны собрать средства для проверки.

В результате он присвоил 1 500 000 тенге и использовал их для личных нужд.

До поступления уголовного дела в суд между прокурором и подсудимым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимый полностью признал вину.

Государственный обвинитель просил назначить мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности, без конфискации имущества.

Вина подсудимого была доказана заключениями экспертизы, протоколами выемки, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер школы был осужден на 6 лет за присвоение более 230 млн тенге, направленных на нужды учебного заведения.

Помимо этого, в Шымкенте вынесли приговор бухгалтеру детского сада (матери пятерых детей), обвиняемой в хищении государственных средств на сумму более 15 млн тенге.

А в Акмолинской области прошел показательный судебный процесс - сотруднику акимата вынесли приговор за покушение на мошенничество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195400-1-5-mln-tenge-potrebovali-u-direktora-shkoly-dlya-proveryayushchih-v-aktyubinskoy-oblasti/

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