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Осужденный сломал камеры наблюдения в колонии Павлодара и увеличил свой срок

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Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

Осужденный сломал камеры видеонаблюдения в колонии Павлодара. Из-за этого правонарушения срок его заключения увеличился на год, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, осужденный повредил две камеры видеонаблюдения в колонии Павлодара. Это произошло в учреждении № 45, где мужчина отбывает наказание за тяжкие преступления.

"Он является злостным нарушителем с отрицательной степенью поведения и имеет 38 взысканий", - уточнили в МВД.

Мужчину признали виновным в умышленном повреждении системы видеонаблюдения в учреждении уголовно-исполнительной системы. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

Ранее стало известно, что в учреждении №45 Павлодарской области осужденный систематически нарушал порядок отбывания наказания. Сотрудники областного ДУИС рассказали, что он не выходил на проверку и не соблюдал распорядок дня. За это суд увеличил его срок на полтора года.

Также в Павлодаре 34-летнему осужденному добавили полтора года заключения за регулярное нарушение режима в исправительном учреждении. В колонии мужчина оказался за пропаганду терроризма и разжигание розни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195385-osuzhdennyy-slomal-kamery-nablyudeniya-v-kolonii-pavlodara-i-uvelichil-svoy-srok/

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