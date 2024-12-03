Осужденный сломал камеры наблюдения в колонии Павлодара и увеличил свой срок
Опубликовано:
Осужденный сломал камеры видеонаблюдения в колонии Павлодара. Из-за этого правонарушения срок его заключения увеличился на год, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, осужденный повредил две камеры видеонаблюдения в колонии Павлодара. Это произошло в учреждении № 45, где мужчина отбывает наказание за тяжкие преступления.
"Он является злостным нарушителем с отрицательной степенью поведения и имеет 38 взысканий", - уточнили в МВД.
Мужчину признали виновным в умышленном повреждении системы видеонаблюдения в учреждении уголовно-исполнительной системы. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы.
Ранее стало известно, что в учреждении №45 Павлодарской области осужденный систематически нарушал порядок отбывания наказания. Сотрудники областного ДУИС рассказали, что он не выходил на проверку и не соблюдал распорядок дня. За это суд увеличил его срок на полтора года.
Также в Павлодаре 34-летнему осужденному добавили полтора года заключения за регулярное нарушение режима в исправительном учреждении. В колонии мужчина оказался за пропаганду терроризма и разжигание розни.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195385-osuzhdennyy-slomal-kamery-nablyudeniya-v-kolonii-pavlodara-i-uvelichil-svoy-srok/