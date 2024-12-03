Хищение на миллиард: наложен арест на квартиры в Астане и Шымкенте, дома, счета в банке

В доход государства конфисковано недвижимое имущество, приобретенное в Шымкенте и Астане на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.

Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которая за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляла фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.

"В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест", - отметили в АФМ.

Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.

В феврале этого года на заседании в акимате Шымкента был задержан руководитель управления жилья Азат Момынов. Его вывели прямо из зала. Кадры задержания аким города публиковал в своих соцсетях.

В Антикоре сообщали, что Момынова подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов.

В августе Момынова приговорили к 9 годам лишения свободы.