"Кормил обещаниями": астанчанку обманули с оформлением ипотеки

Полицейские района Есиль в Астане задержали мужчину, который подозревается в обмане жительницы столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Как было установлено, потерпевшая обратилась к 34-летнему знакомому с просьбой помочь в оформлении квартиры в ипотеку.

"Злоумышленник убедил ее в наличии связей в уполномоченных органах и за свои "услуги" запросил 200 тысяч тенге наличными. Получив деньги, мошенник продолжительное время "кормил" потерпевшую обещаниями, а затем и вовсе перестал выходить на связь", - рассуазали в ДП столицы.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Проводится досудебное расследование.

Ранее в Астане задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полиции, жители города в общей сложности отдали ему 20 млн тенге, принимая его за "работника жилищного фонда".

В другтм случае подозреваемой стала астанчанка, которая, по версии следствия, говорила жертвам, что может оформить ипотечный кредит по государственной программе.

В Жамбылском районе Алматинской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в обмане трех человек на сумму более 7 млн тенге.