Задержаны генеральный директор и сотрудники филиала "Казахтелекома"

Должностные лица Сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком" - задержаны по подозрению в злоупотреблении полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Агентством по противодействию коррупции на постоянной основе проводится работа по возврату незаконно приобретенных активов.

Так, Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании, по факту злоупотребления полномочиями.

Генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание в Таразе по заведомо заниженной стоимости.

"В результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 млн тенге", - уточнили в Антикоре.

В качестве обеспечительных мер по возмещению причиненного вреда на вышеуказанный объект наложен арест.

С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее руководителя одного из филиалов "КТЖ" осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Суд установил, что он фиктивно устроил на работу своего знакомого, занимавшегося строительством его дома. Зарплату сотруднику оплачивали из госбюджета.

А в Туркестане вынесли приговор руководителю ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников в общей сумме 5,5 млн тенге.