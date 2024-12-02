Детей забрали у матери после обращения неравнодушных павлодарцев

Жители Павлодара сообщили об оставленных в квартире детях. Стражи порядка обнаружили их пьяную мать, которую уже привлекали к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, только в текущем году привлекли к ответственности 407 законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, а также мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Выявлены и поставлены на профилактический учет 334 неблагополучные семьи.

К примеру, в дежурную часть Северного отдела полиции Павлодара поступил вызов из дома по улице Московская.

"Неравнодушные граждане сообщили, что в их доме четверо несовершеннолетних детей находятся без присмотра родителей. Указанный адрес уже был знаком сотрудникам ювенальной полиции, так как месяц назад поведение матери за ненадлежащее воспитание детей уже рассматривалось на комиссии по делам несовершеннолетних", - рассказали в МВД.

Тогда многодетной матери дали испытательный срок, в течение месяца она обязана была исправить ситуацию, не злоупотреблять алкогольными напитками и заниматься воспитанием детей. Также за неисполнение обязанностей по воспитанию детей женщину привлекли к административной ответственности.

"По вновь поступившему сообщению прибывшие сотрудники полиции увидели в квартире детей и мать, которая находилась в состоянии опьянения средней степени, что подтвердилось медицинским освидетельствованием", - уточнили в ведомстве.

Все дети были госпитализированы в больницу, где сейчас проходят лечение. После выздоровления по постановлению госоргана старший ребенок будет определен в региональный центр поддержки детей, а трое малолетних - в дом ребенка.

В отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей собран административный материал и направлен в суд.

"Стражи порядка отмечают, что женщине неоднократно давали возможность исправиться и сделать выбор в пользу детей. К сожалению, пагубная привычка к злоупотреблению алкоголем привела к таким последствиям", - сообщили в МВД.

Полицейские обратились к жителям Павлодарской области, которым известны семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, где ненадлежащим образом воспитывают детей либо подвергают их жестокому обращению и насилию.

"Просим незамедлительно сообщать по телефону "102" или воспользоваться мобильным приложением Police 102, в директ Instagram @dp_pavlodar, @polisia_pavlodar. Анонимность гарантируется", - обратились к павлодарцам в полиции.

Ранее жительница Петропавловска обвинила органы опеки в похищении старшего ребенка, пока она была в больнице с младшим. В секторе опеки и попечительства отдела образования акимата города подтвердили, что шестилетнего мальчика действительно забрали у матери и временно разместили в специальном центре. На такой шаг, объяснили в отделе образования, пошли вынуждено, так как ребенок остался без присмотра родителей.

Полицейские в Косшы, обходя улицы города, услышали крики маленькой девочки, которые доносились с пятого этажа. Окно при этом было открыто нараспашку. Через 10 минут мать ребенка вернулась домой. С ней провели профилактическую беседу. Инспекторы по делам несовершеннолетних взяли семью под контроль.