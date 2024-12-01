Избиение мужчины около магазина в Алматы попало на видео

В Сети появилось видео с избиением жителя Алматы около одного из магазинов. В Департаменте полиции города сообщили, что подозреваемого уже задержали, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Zhest_kz опубликовали видео с информацией о том, что накануне на улице Остроумова, неподалеку от магазина "Абай" и напротив торговой точки "Маримар", несколько человек напали на мужчину, жестоко избив его. На видео слышно, как мужчина несколько раз громко просит о помощи.

"На видеозаписи, предоставленной очевидцами, слышно, как пострадавший кричит и просит о помощи. По словам подписчицы, пострадавший в данный момент находится в больнице. Медики диагностировали у него множественные побои, сильное сотрясение и перелом носа.

Этот беспорядок продолжается уже очень много лет, и все это дело рук одних и тех же людей. Они избивают прохожих, отбирают у детей телефоны, деньги, угрожают", - написано в описании к посту.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили о задержании одного подозреваемого.

"По данному факту отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам".

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", - сообщили в ДП.

Накануне мы сообщали о том, что в Алматы задержали двух охранников кафе, их подозревают в избиении посетителя. По информации МВД, пострадавший вместе с друзьями хотел продлить время застолья.

В августе этого года в Сети распространилось видео нападения группы лиц на мужчину, которые, догнав его, начинают жестоко избивать. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы.