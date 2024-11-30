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Студентов колледжа заподозрили в вымогательстве в ЗКО

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Полиция с задержанными
Полиция с задержанными. Скриншот: t.me/POLICE_of_KZ

Группу студентов колледжа подозревают в вымогательстве денег у сокурсников в Западно-Казахстанской области. Их задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Четверо студентов колледжа подозревают в вымогательстве денежных средств угрозами у сокурсников, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия для привлечения виновных к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194584-studentov-kolledzha-zapodozrili-v-vymogatelstve-v-zko/

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