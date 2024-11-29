Обманывали и оформляли кредиты: полиция провела задержания в ряде городов Казахстана

Сотрудники полиции задержали предполагаемых участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным стражей порядка, 26 ноября сотрудниками полиции была выявлена ОПГ, которая занимается оформлением заведомо невозвратных займов в банках второго уровня на малограмотных граждан Акмолинской области.

Задержания предполагаемых членов провели в Кокшетау и Алматы. В ИВС поместили пять человек.

Отмечается, что от действий злоумышленников пострадали десятки человек.

Как предполагает следствие, в течение нескольких месяцев четверо акмолинцев и житель Алматы находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на их имя крупные кредиты.

Сообщается, что фигуранты пользовались доверием граждан и вывозили потерпевших в Алматы, удерживая их под предлогом обещанного быстрого заработка.

На сегодняшний день по делу признаны потерпевшими семь человек, однако, по словам полицейских, точное число жертв еще устанавливается.

Во время обыска правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, а также мобильные телефоны, Flash-карты и банковские договоры.

Начато расследование по факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 2. Мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.3. Мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: преступной группой; в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.