Сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде

В Караганде полицейские изъяли 47 тысяч пачек сигарет на сумму более 50 миллионов тенге. Таким образом был пресечен факт незаконной реализации табачной продукции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, полицейские выявили факт незаконной реализации табачной продукции в одном из специализированных магазинов города. Изъято порядка 47 тысяч пачек безакцизной продукции.

По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба государству оценивается в 50 млн 274 тысячи тенге.

Полицией установлены двое мужчин, причастных к реализации данной продукции. Все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются.

Напомним, недавно на одном из складов Костанайской области сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 миллионов тенге. В настоящее время стражи порядка проводят дальнейшие мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.

Помимо этого, в конце сентября в Мангистауской области в грузовике обнаружили партию из 6,5 млн пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млрд тенге. По факту экономической контрабанды было начато досудебное расследование.