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Мстили за раскрытое дело: в Астане напали на следователя

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Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

В Астане лишили свободы трех человек, которые напали на следователя в подъезде дома из мести, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщается на сайте прокуратуры Астаны, в столице осуждены трое лиц за применение насилия в отношении представителя власти.

"Следователь правоохранительного органа, расследовав дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании.

Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей, трое осужденных организовали нападение на следователя. Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что в суде вина участников нападения доказана полностью. Организатор получил 5 лет лишения свободы, двое других участников - 4 и 3 года лишения свободы соответственно.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что за последние месяцы в правоохранительных органах рассказали о нескольких случаях нападения на полицейских. Так, в октябре этого года в Павлодаре осудили мужчин, избивших полицейского в одной из квартир. Он выбрался, использовав перцовый баллончик.

Также в октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области. А на прошлой неделе в одном из кафе Астаны избили полицейского.

Согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:

  • штрафом в размере до 4 тыс. МРП (до 14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до семи лет;
  • либо лишением свободы до 15 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194215-mstili-za-raskrytoe-delo-v-astane-napali-na-sledovatelya/

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