Бывшего полицейского обвинили в изнасиловании в Астане
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В соцсетях появилась информация, что полицейский из Акмолинской области изнасиловал девушку в Астане. В полиции прокомментировали эти данные.
Об изнасиловании девушки 2003 года сотрудником полиции сообщил портал ZTB News, ссылаясь на собственные источники. Преступление было совершено на прошлой неделе.
По данным портала, в изнасиловании подозревают оперуполномоченного отдела полиции Бурабайского района ДП Акмолинской области 1999 года рождения.
"Все началось с обычного стука в дверь. Человек в форме представился сотрудником полиции, показал удостоверение, задал ряд вопросов и ушел. Но вскоре вернулся", - говорится в материале.
Мужчина заявил, что остался без телефона, и попросил у девушки мобильный, чтобы позвонить.
"Она согласилась, а когда отвлеклась, он напал и изнасиловал ее. Полицейский женат и работает в органах с 2022 года", - пишет портал.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в департаменты полиции Астаны. Там сообщили, что возбудили дело по факту изнасилования.
"Проводится расследование. Подозреваемый - бывший сотрудник полиции - задержан и водворен в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам.
Иные данные досудебного расследования, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежат", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Напомним, ранее в Акмолинской области вынесли приговор бывшему полицейскому начальнику, которого обвиняли в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
А в октябре в Актюбинской области бывшего полицейского осудили за ДТП, в котором погибли его родители, младший брат и двое племянников. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194161-policeyskogo-obvinili-v-iznasilovanii-v-astane/