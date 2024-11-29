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Бывшего полицейского обвинили в изнасиловании в Астане

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях появилась информация, что полицейский из Акмолинской области изнасиловал девушку в Астане. В полиции прокомментировали эти данные.

Об изнасиловании девушки 2003 года сотрудником полиции сообщил портал ZTB News, ссылаясь на собственные источники. Преступление было совершено на прошлой неделе.

По данным портала, в изнасиловании подозревают оперуполномоченного отдела полиции Бурабайского района ДП Акмолинской области 1999 года рождения.

"Все началось с обычного стука в дверь. Человек в форме представился сотрудником полиции, показал удостоверение, задал ряд вопросов и ушел. Но вскоре вернулся", - говорится в материале.

Мужчина заявил, что остался без телефона, и попросил у девушки мобильный, чтобы позвонить.

"Она согласилась, а когда отвлеклась, он напал и изнасиловал ее. Полицейский женат и работает в органах с 2022 года", - пишет портал.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в департаменты полиции Астаны. Там сообщили, что возбудили дело по факту изнасилования.

"Проводится расследование. Подозреваемый - бывший сотрудник полиции - задержан и водворен в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам.

Иные данные досудебного расследования, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежат", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Напомним, ранее в Акмолинской области вынесли приговор бывшему полицейскому начальнику, которого обвиняли в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

А в октябре в Актюбинской области бывшего полицейского осудили за ДТП, в котором погибли его родители, младший брат и двое племянников. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194161-policeyskogo-obvinili-v-iznasilovanii-v-astane/

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