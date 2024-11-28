Актюбинка отдала 112 млн тенге женщине, с которой случайно познакомилась на улице

Актюбинка отдала малознакомой женщине 112 млн тенге, чтобы освободить мужа, а та на них купила квартиру и авто. Суд приговорил 38-летнюю обвиняемую в мошенничестве к 9 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Как следует из материалов дела, жена осужденного на 12 лет актюбинца стала жертвой аферы. Около СИЗО она познакомилась с женщиной, которая заявила, что может посодействовать в освобождении ее супруга, есть родственники в правоохранительных структурах. Она добавила, что это платная услуга.

Супруга заключенного поверила и стала передавать новой знакомой деньги частями. Всего она передала ей наличными и переводами 112 миллионов тенге - она занималась бизнесом и деньги у нее были.

При этом женщина утверждала, что брат у нее работает в КНБ, но это оказалось неправдой. А позже жена осужденного узнала, что та, которой она верила, оказалась ранее судимой за мошенничество. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Дело о мошенничестве рассматривали в уголовном суде в Актобе. Обвиняемая утверждала, что никаких денег у потерпевшей не брала, но доказательств этого не предоставила.

А вот суд установил, что на деньги потерпевшей женщина купила квартиру и автомобиль, хоть подсудимая и уверяла, что жилплощадь принадлежит маме, а машина - зятю.

Суд признал подсудимую виновной в преступлении и приговорил ее к 9 годам лишения свободы и потребовал, чтобы она вернула все деньги.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 миллионов тенге.

Помимо этого, недавно жительница Павлодара потеряла 5 млн тенге. Мошенники, используя фотографию ее руководителя, убедили женщину оформить кредит и перевести деньги.

А свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим.