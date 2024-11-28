"Это происходит везде": аким Туркестанской области о страшных случаях насилия против детей
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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге СЦК ответил на вопрос о том, что регион лидирует по числу преступлений против детей, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что у многих Туркестанская область ассоциируется с громкими преступлениями против детей и поинтересовались мнением главы региона по этому поводу.
"Страшные происшествия, как вы выразились, происходят во всех регионах. Что это только у нас - 100% с вами не согласен. Это неправда. Неправильно давать такую оценку жителям Туркестанской области. Наши жители столетиями хранят традиции предков. Это происходит везде, даже в самых развитых странах и поэтому очернять жителей Туркестанской области - считаю неправильно", - ответил Дархан Сатыбалды.
По его словам, согласно статданным, область не лидирует по числу таких преступлений, а находится в конце соответствующего антирейтинга.
Сегодня на брифинге Дархан Сатыбалды ответил на вопрос о том, является ли возглавляемый им регион одним из "бедных" в Казахстане.
Дархан Сатыбалды также объяснил назначение Азимбека Пазылбекулы на должность акима города Туркестан.
Отметим, что несколько дней назад случаи насилия над детьми прокомментировал аким Павлодарской области Асаин Байханов и назвал данную проблему "своей ответственностью".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193890-eto-proishodit-vezde-akim-turkestanskoy-oblasti-o-strashnyh-sluchayah-nasiliya-protiv-detey/