"Это происходит везде": аким Туркестанской области о страшных случаях насилия против детей

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге СЦК ответил на вопрос о том, что регион лидирует по числу преступлений против детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что у многих Туркестанская область ассоциируется с громкими преступлениями против детей и поинтересовались мнением главы региона по этому поводу.

"Страшные происшествия, как вы выразились, происходят во всех регионах. Что это только у нас - 100% с вами не согласен. Это неправда. Неправильно давать такую оценку жителям Туркестанской области. Наши жители столетиями хранят традиции предков. Это происходит везде, даже в самых развитых странах и поэтому очернять жителей Туркестанской области - считаю неправильно", - ответил Дархан Сатыбалды.

По его словам, согласно статданным, область не лидирует по числу таких преступлений, а находится в конце соответствующего антирейтинга.

Сегодня на брифинге Дархан Сатыбалды ответил на вопрос о том, является ли возглавляемый им регион одним из "бедных" в Казахстане.

Дархан Сатыбалды также объяснил назначение Азимбека Пазылбекулы на должность акима города Туркестан.

Отметим, что несколько дней назад случаи насилия над детьми прокомментировал аким Павлодарской области Асаин Байханов и назвал данную проблему "своей ответственностью".