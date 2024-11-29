Дело о загадочной гибели тренера на охоте рассматривают в суде Костанайской области

В Костанайской области проходит суд по делу о гибели в ДТП Бинната Насибова, известного детского тренера по дзюдо, воспитавшего призеров и чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагедия произошла в июне прошлого года, когда Насибов с друзьями отправился на охоту, во время которой УАЗ, на котором передвигались мужчины, перевернулся, а тренер получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

На скамье подсудимых - гражданин Ф., которого судят по части 3 статьи 345 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Однако, как рассказал адвокат потерпевшей стороны Алексей Чапурин, участники ДТП заявили, что в момент опрокидывания автомашины за рулем находился сам Биннат Насибов, который, по их мнению, и был виновником происшествия.

"С данными заявлениями потерпевшая сторона не согласилась и потребовала проведения полного и объективного расследования для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продлилось более года.

В результате кропотливой работы следователя, тщательного исследования вещественных доказательств судебными экспертами из Астаны, Костаная и Алматы доводы участников ДТП о виновности Насибова были опровергнуты полностью. Органом уголовного преследования было установлено, что погибший находился на переднем пассажирском сидении", - рассказал адвокат корреспонденту NUR.KZ.

К слову, согласно материалам дела, находящимся в открытом доступе в судебном кабинете на сайте Верховного суда, подсудимый находится под мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Сторона обвинения просила взять его под стражу, однако суд отказал менять меру пресечения для Ф.

На процессе, прошедшем 28 ноября в суде района имени Беимбета Майлина Костанайской области, выступили эксперты по делу. К слову, одним из экспертов, также ранее принимавших участие в деле, является Тахир Халимназаров, известный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

Основные вопросы, которые участники процесса задавали экспертам, касались того, считается ли опрокидывание машины однократным, так как автомобиль упал сначала на правую сторону, затем на крышу и лишь потом перевернулся на левую сторону. А также о том, мог ли находиться за рулем сам погибший либо же он располагался с правой стороны - на пассажирском сиденье.

Эксперты, которые были допрошены в суде, уверяют: погибший не мог находиться за рулем, так как полученные им травмы в то время, как машина опрокинулась, расположены с правой стороны. Телесные повреждения, по словам экспертов, свидетельствуют о том, что Насибов мог находиться на правом пассажирском сиденье.

"Если бы он перемещался слева направо, а на месте находился Ф., то Ф. в таком случае являлся бы уже препятствием. Таких травм он бы точно не мог получить", - объяснил эксперт Михаил Ломакин.

Он добавил, что перемещение Насибова с водительского места в сторону передней пассажирской двери исключается. Тем не менее эксперт отметил вероятность того, что подсудимый находился на водительском месте.

Отметим, на следующем заседании, которое состоится 3 декабря, пройдут судебные прения по делу, после чего суд поставит точку в этом деле.