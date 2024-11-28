"Вам посылка": казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

О новом виде мошенничества рассказали полицейские Туркестанской области и сотрудники "Казпочты". Именно под видом этого учреждения зачастую действуют аферисты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полиция Туркестанской области продолжает активную работу по выявлению мошенников и пресечению их деятельности. Сотрудники группы Cyberpol вместе с сотрудниками почты призвали население остерегаться нового вида мошенничества.

При анализе преступлений установлено, что большинство из них совершается под видом государственного учреждения "Казпочта" или почтальонов.

"Мошенники представляются сотрудниками "Казпочты" и сообщают о поступлении посылки на ваше имя. Они просят озвучить SMS-код для получения этой почты. В таком случае немедленно прекратите разговор. Это новый вид мошенничества на сегодняшний день", - рассказали в МВД.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуется внимательно относиться к каждому звонку и sms, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе.

Также в Павлодарской области участились случаи интернет-мошенничества, когда неизвестные лица звонят и представляются сотрудниками почты под предлогом того, что пришла посылка из интернет-магазина. Чтобы получить ее, они заявляют, что необходимо продиктовать поступившее на телефон SMS-сообщение.

Ранее казахстанцев предупреждали о схеме мошенников с номером 1414. Мы подробно рассказывали, какие еще последствия могут быть в результате этой махинации.

Многие граждане уже знают, что SMS-коды нельзя сообщать никому. Но теперь мошенники просят назвать их не звонящему, а "голосовому роботу", что делается якобы для защиты данных.