"Основная часть пострадавших - таксисты": предполагаемого мошенника задержали в Алматы

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в том, что он подходил к прохожим на улице и просил телефон для совершения звонка, а затем исчезал, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы задержали предполагаемого мошенника. По версии следствия, 32-летний мужчина подходил к прохожим на улице и просил телефон, утверждая, что ему срочно нужно сделать звонок, но после этого он скрывался в неизвестном направлении.

"Основная часть пострадавших - таксисты. По завершении маршрута "пассажир" просил телефон и выходил из автомобиля вместе с водителем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и помещен под стражу. В настоящее время установлена его причастность к серии мошенничеств. Если кто-то из граждан узнал эту схему обмана, мы призываем сообщить об этом в наше подразделение", - сказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Сегодня в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого.

Также мы писали, что астанчанка разрешила 21-летнему парню позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге.

Отмети, что согласно ст.190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.