Девочка утонула в бассейне в Атырау: спасателю спорткомплекса вынесли приговор

Спасателя спорткомплекса, где утонула 10-летняя девочка, в рамках процессуального соглашения приговорили к условному сроку в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.306 УК), рассмотрели в суде №2 Атырау.

По информации суда, спасатель ТОО спорткомплекса "Мұнайшы", не соблюдая возложенные на него обязанности по безопасности, пропустил 10-летнюю девочку в зал бассейна для взрослых, где она плавала в опасно глубокой части бассейна глубиной 5,5 метров.

"Из-за неумения плавать девочка утонула в бассейне. Так, невнимательность спасателя и несоблюдение им требований безопасности по оказанию экстренной помощи повлекли по неосторожности смерть малолетней", - установил суд.

Между прокурором и подсудимым было заключено процессуальное соглашение о признании вины. Потерпевшая сторона согласилась с условиями соглашения.

Приговор вынесли в рамках согласительного производства с учетом всех смягчающих обстоятельств.

Подсудимый был признан виновным по ч.3 ст.306 УК и приговорен к 4 годам лишения свободы. С применением ст.63 УК наказание назначено условно.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

В соответствии с ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, 14 июля в бассейн спорткомплекса "Мұнайшы" пришла девушка с несовершеннолетней сестрой. Они взяли разовый билет на сеанс с 16.00 до 17.00. Несмотря на наличие бассейна для детей глубиной 1 м, девочка оказалась в секции для взрослых, где утонула.