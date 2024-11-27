Астанчанин на рекламе финпирамиды заработал более 83 млн тенге, но лишился свободы

Жителя Астаны лишили свободы на 7 лет рекламу финансовой пирамиды в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы. Ущерб превысил 83 млн тенге.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили о вынесенном приговоре в отношении М. Его судили за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других, с привлечением денег в особо крупном размере.

"В период с 2020 по 2022 годы через социальные сети Instagram и TikTok М. активно рекламировал деятельность финансовой пирамиды S-Group, посредством которых проводил презентации, Zoom-конференции, агитировал и завлекал граждан РК стать вкладчиками финансовой пирамиды.

После чего подсудимый приглашал их к себе в офис, где проводил регистрацию, обещая высокую доходность без приложения каких-либо усилий, получал от них наличными денежные средства наличными.

Общая сумма привлеченных денежных средств (причиненного ущерба) составила 83,1 млн тенге", - рассказали в суде.

Сообщается, что прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Но подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признано наличие малолетних детей.

"Приговором суда М. признан виновным по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК и осужден к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.

Гражданские иски на сумму 52,6 млн тенге удовлетворены (остальные отказались от иска в связи с примирением)", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске суд вынес приговор экс-полицейским, которые подозревались в создании пирамиды и причинении гражданам ущерба в 100 млн тенге.

Как сообщается на сайте eGov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

О том, какими бывают финансовые пирамиды в Казахстане и как себя обезопасить, можно узнать, прочитав материал NUR.KZ по данной ссылке.