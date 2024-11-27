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"Один удар в челюсть": ревность к жене обернулась для экибастузца уголовным делом

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Мужской кулак
Мужчина грозит кому-то кулаком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Экибастуза оказался в суде из-за пылкого темперамента. 30-летний мужчина ударил знакомого в челюсть из ревности к своей жене, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор горсуда.

Как следует из материалов дела, мужчины встретились во дворе многоэтажки в Экибастузе после 10 вечера в мае этого года. Потерпевший ждал обвиняемого для беседы, но в итоге разговора не получилось.

"Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что с потерпевшим был знаком. Ранее между ними был конфликт, где он приревновал свою супругу к потерпевшему. В этой связи нанес один удар в область челюсти потерпевшего", - указано в приговоре.

Полицейские открыли уголовное дело по ч.1 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Оказавшись в суде, обвиняемый вину полностью признал и попросил прощения у потерпевшего. Тот же пояснил суду, что конфликт исчерпан, претензий он не имеет.

Учитывая обстоятельства и собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана. Отправлять в колонию его не стали, а приговорили только к общественным работам. Ревнивцу предстоит потрудиться 200 часов.

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Добавим, что по ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее житель Восточно-Казахстанской области на почве ревности совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы, причинив ей материальный ущерб на сумму более 1,8 млн тенге. За это мужчину наказали ограничением свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193092-odin-udar-v-chelyust-revnost-k-zhene-obernulas-dlya-ekibastuzca-ugolovnym-delom/

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