Казахстанца ударило током во время преступления

В Жамбылской области перед судом предстали обвиняемые в покушении на кражу. Одного из них ударило током во время преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух подсудимых, обвиняемых в покушении на кражу с незаконным проникновением (ч.3 ст.24 - п.3 ч.3 ст.188 УК), рассмотрели в Жамбылском районном суде.

"В июне 2024 года подсудимые, находясь на складе, принадлежащем АО, перерезали кабель длиной 10 метров с целью кражи железного прибора "фидер-волновод", - установил суд.

Во время отключения поступающего к нему напряжения подсудимого ударило током, и он получил ранения.

"Таким образом, подсудимые, не доведя до конца свой преступный умысел, по не зависящим от них обстоятельствам, скрылись с места происшествия, оставив вещи, которые пытались тайно украсть. Своими действия они причинили потерпевшему АО материальный ущерб на сумму 538 тыс. тенге", - отметили в суде.

Подсудимые свою вину признали, раскаялись в содеянном и просили суд не наказывать их строго.

Представитель потерпевшего просил назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы, в связи с примирением и полным возмещением причиненного ущерба.

Вина подсудимых нашла свое подтверждение собранными по делу доказательствами, показаниями обвиняемых, потерпевшего и вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, возмещение материального ущерба. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждому окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля. Приговор уже вступил в законную силу.

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Отметим, что по п.3 ч.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.