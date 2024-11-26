Иностранного гражданина обманули на полмиллиарда тенге в Шымкенте

Под предлогом участия в совместном бизнесе гражданина Китая обманули в Казахстане на 537 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города Шымкент.

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, который предстал перед судом по части 4 статьи 190 УК.

"М. войдя в доверие к гражданину Китайской Народной Республики потерпевшему Х. для участия в совместном бизнесе, путем обмана похитил денежные средства потерпевшего в особо крупном размере в сумме 537 080 505 тенге.

Кроме того, войдя в доверие к потерпевшему А. также путем обмана, похитил неоднократно и в особо крупном размере денежные средства в сумме 50 млн тенге", - отмечается в сообщении суда.

Отмечается, что вина подсудимого доказана его показаниями, также показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу.

Подсудимый вину не признал и просил вынести оправдательный приговор.

"Приговором суда М. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Гражданские иски удовлетворены", - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.