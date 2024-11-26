Иностранного гражданина обманули на полмиллиарда тенге в Шымкенте
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Под предлогом участия в совместном бизнесе гражданина Китая обманули в Казахстане на 537 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города Шымкент.
В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, который предстал перед судом по части 4 статьи 190 УК.
"М. войдя в доверие к гражданину Китайской Народной Республики потерпевшему Х. для участия в совместном бизнесе, путем обмана похитил денежные средства потерпевшего в особо крупном размере в сумме 537 080 505 тенге.
Кроме того, войдя в доверие к потерпевшему А. также путем обмана, похитил неоднократно и в особо крупном размере денежные средства в сумме 50 млн тенге", - отмечается в сообщении суда.
Отмечается, что вина подсудимого доказана его показаниями, также показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и другими доказательствами, собранными по делу.
Подсудимый вину не признал и просил вынести оправдательный приговор.
"Приговором суда М. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Гражданские иски удовлетворены", - говорится в сообщении суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, -
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, -
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192808-kazahstanec-obmanul-inostrannogo-grazhdanina-na-polmilliarda-tenge/